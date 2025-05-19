Erakçi Hamas heyeti ile Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran Diyalog Forumu (TDF) marjında, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Bakan Erakçi, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) İcra Direktörü Kairat Sarybay ile de ayrı ayrı görüştü.

Tahran Diyalog Forumu dün Dışişleri Bakanlığı Siyasi Araştırmalar Merkezi'nde İranlı ve yabancı yetkililerin katılımıyla başladı.

Bu forum, 53 ülkeden üst düzey yetkililerin, Fasr Körfez'ine kıyıdaş ülkelerden bakanların ve BM temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 200 heyetin katılımıyla gerçekleşmektedir.

