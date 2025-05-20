İran ve Türkmenistan’dan ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesine vurgu

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Muradov, iki ülke arasındaki 18. Ortak Ekonomik Komisyon toplantısı ve Tahran Diyalog Forumu’na katılmak üzere Tahran’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında dün İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi bu görüşmede, Türkmenistanlı mevkidaşının Tahran Diyalog Forumu’ndaki katılımı ve konuşmasını takdir ederek, İran-Türkmenistan arasındaki ikili ilişkilerin önemine ve iki ülke liderlerinin bu ilişkileri her alanda, özellikle ekonomik ve ticari alanlarda, daha da ilerletme kararlılığına vurgu yaptı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı da Tahran Diyalog Forumu’na katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, bu etkinliği sadece ikili ilişkilerin geliştirilmesi için istişare ve görüşmelerin yapıldığı bir platform değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası alandaki önemli meselelerin ve gelişmelerin ele alındığı kıymetli bir fırsat olarak nitelendirdi.

Muradov, Tahran’da düzenlenen 18. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı çerçevesinde süren görüşmelere değinerek, bu toplantıda sağlanan mutabakatların iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ticari ilişkilerin genişlemesine vesile olmasını umduğunu ifade etti.