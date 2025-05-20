Erakçi, CICA Genel Sekreteri ile bir araya geldi

Bu görüşmede taraflar, ortak ilgi alanlarındaki konuları değerlendirerek, İran’ın CICA çerçevesindeki etkin rolünün bölgesel işbirliği yollarını güçlendirmedeki önemine vurgu yaptılar.

İran Dışişleri Bakanı, özellikle Kazakistan başta olmak üzere komşu ülkelerin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasındaki konumuna işaret ederek, CICA'nın bölgesel ilişkilerin gelişmesinde önemli bir işlev gördüğünü ifade etti.

Erakçi ayrıca, bölge ülkelerinin ortak çıkarlara dayanarak etkili iş birliği çerçeveleri oluşturup uygulayabileceklerini belirtti.

CICA Genel Sekreteri de Tahran Diyalog Forumu’na katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi için özellikle İran gibi aktif üyelerle işbirliğinin genişletilmesinin ve bölgesel zorluklarla mücadelede güven artırıcı adımların önemine vurgu yaptı.