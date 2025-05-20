İran ile Türkmenistan Türkiye'ye gaz takasını görüştü

Tahran Diyalog Forumu'na katılmak üzere İran'da bulunan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad ile görüştü.

Görüşmede Paknejad, İran ile Türkmenistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının önemine değinerek, ''Bu tür toplantıların düzenlenmesi iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırabilir.'' dedi.

Pezeşkiyan hükümetinin, Türkmenistan ile enerji alanında işbirliğini geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirten Paknejad, Türkmenistan ile Türkiye arasında İran üzerinden gaz takası anlaşmasının hayata geçirildiğine dikkat çekerek, Türkmenistan'dan gaz ithalat anlaşması gibi iki ülke arasındaki diğer enerji ilişkilerinin de aynı hızla ilerlemesini umduğunu dile getirdi.

Meredov da görüşmede, ''İran ile Türkmenistan arasında tarih boyunca her zaman iyi ilişkiler kurulmuştur’’ dedi.

Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir boyut kazandığını kaydeden Meredov, ülkesinin İran’la her alanda ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

Türkmen Bakan, Türkmenistan'ın şu anda yılda 80 milyar metreküpten fazla doğalgaz ürettiğini ifade ederek, ‘’Bunun önemli bir kısmını İran ile işbirliği yapılarak ihraç edilebilir’’ açıklamasını yaptı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gaz takasını ''İran ve Türkmenistan arasındaki iyi işbirliğinin sembolü'' olarak değerlendirdi.

Türkmenistan gazının İran üzerinden Türkiye’ye sevkiyatı geçtiğimiz Mart aynında resmen başladı. Gaz akışının bölgesel açıdan kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.