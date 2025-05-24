İran: Kimse bizim adımıza karar veremez

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, geçen yıl helikopter kazasında şehit düşen önceki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenen anma töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

İslami, ''Kimse bizim adımıza karar veremez. Ulusal hedefler ve çıkarlar doğrultusunda karar verip hareket ederiz.'' dedi.

İran'ın nükleer programına dair İslami, ''Ülkemizin nükleer endüstrisi inkar edilemez. Tüm yaptırımlara rağmen bu yolda ilerlemeyi başardık.'' ifadesini kullandı.

İran’da yapılan son ankete göre, İranlıların yüzde 70'i nükleer teknolojinin gerekli olduğunu düşünüyor.