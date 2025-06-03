Siyonistler Gazze'de yiyecek bekleyenleri katlediyor

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde oluşturduğu tampon bölgelerde kurduğu sözde insani yardım dağıtım merkezleri, Filistinlilerin gıdaya ulaştıkları değil ölümle burun buruna geldikleri mekanlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir yardım dağıtma noktasında bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açılması sonucu bugün en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Refah'taki Nasır Hastanesi'nin yöneticisi İsrail ateşi sonucu onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı. Çoğu ateşli silahla yaralananların Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtiliyor.

Gazze Sivil Savunma Kurumu, ölen ve yaralananların çoğunun tanklar, helikopterler ve insansız hava araçlarından açılan ateşle hedef alındıklarını duyurdu.

İsrail ordusu, 8 günde insani yardım bekleyen 102 Filistinliyi katletti, 490'ını yaraladı

Siyonist İsrail ordusunun, 27 Mayıs'tan bu yana sözde "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın dağıtım bölgelerinde açlıkla boğuşan Filistinlileri hedef alan saldırılarında 102 kişinin şehit olduğu, 490'ının da yaralandığı duyuruldu.