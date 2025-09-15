İspanyol aktör Javier Bardem, Filistin halkına destek çağrısında bulundu

Bardem, geçen Pazar Los Angeles'ta düzenlenen prestijli Amerikan televizyon ödül töreninde kırmızı halıda yürürken "Uluslararası Okul Çocukları Derneği, Gazze'de yaşananları soykırım olarak ilan etti ve bu nedenle İsrail'e karşı ticari ve diplomatik abluka çağrısında bulunmalıyız" dedi.

Gazzelilere destek amacıyla boynuna Filistin kefiyesi takan İspanyol oyuncu, sesini yükselterek "Sadece devam eden soykırım için değil, aynı zamanda çok fazla acıya neden olan apartheid rejimi için de soykırımcı İsrail'e yaptırımlar uygulanması gerektiğini" söyledi.

Bardem, "İsrail'in imajını aklayan veya meşrulaştıran film şirketlerini ve kurumlarını" kınamak için "giderek daha fazla zemin kazanan" Filistinli Film İşçileri adlı gruba atıfta bulundu .

"Görmek istediğimiz şeyler, yaptığımız şeyler bunlar ve bugün gibi bir günde bunları gündeme getirmek önemli," diye ekledi. "Binlerce, on binlerce çocuk açlıktan ölüyor ve buna meşru müdafaa diyorlar. Şimdi dünya nihayet neler olduğunu biliyor," dedi.

"Gazze'de 60.000'den fazla kayba ek olarak, "Enkaz altında kalanları da eklemeliyiz. Önemli olan, önemli olan hakkında konuşmayı bırakmamamız," diye sözlerini tamamladı.