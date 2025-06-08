İran'ın istihbarat operasyonu İsrail medyasında büyük yankı uyandırdı

İran güvenlik kaynakları, Siyonist İsrail’in nükleer tesislerine ilişkin binlerce stratejik belgeye ulaşıldığını ve belgelerin güvenli şekilde İran’a getirildiğini duyurmuştu.

İran’ın gerçekleştirdiği başarılı operasyon, Siyonist medyada büyük yankı uyandırdı.

İsrail medyası, İran'ın büyük bir istihbarat başarısını duyurmasını Tahran ile Washington arasındaki dolaylı müzakerelerle bağlantılı olduğunu bildirid.

Maariv: Endişe verici rapor

İsrail’in Maariv gazetesi, İran’ın İsrail’in nükleer tesisleri ve stratejik projelerine dair binlerce gizli belgeye ulaştığını aktardı. Gazete, bu bilgilerin İran’da güvenli bölgelere taşındığını ancak henüz başka kaynaklarca doğrulanmadığını vurguladı.

KAN televizyonu: Büyük hacimde stratejik belgeler İran’ın elinde

Siyonist İsrail’in KAN televizyonu, İran’ın elinde İsrail’e ait çok sayıda stratejik ve hassas belgenin olduğunu bildirdi.

Kanal, belgelerin ele geçirilme operasyonunun uzun süredir tamamlandığını, ancak belgelerin hacmi ve güvenli taşınma gerekliliği nedeniyle konunun şimdiye kadar gizli tutulduğunu aktardı.

Ayrıca, el-Meyadin'e göre, İran lehine casusluk şüphesiyle tutuklanan bazı Siyonistlerin belgelerle bağlantılı olabileceği belirtildi.

Ynet: “İran, İsrail’in nükleer programına dair çok sayıda belge ele geçirdi”

Ynet haber sitesi, İran yanlısı ağların iddialarına dayanarak, bu belgelerin İsrail topraklarındaki gizli bir operasyonla elde edildiğini ve başarıyla İran’a aktarıldığını duyurdu.

Sitede, belgelerin yakın zamanda açıklanmasının beklendiği belirtildi.

Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) İran ve Şii Ekseni Programı Başkanı Dr. Raz Zimet, Ynet’e yaptığı açıklamada, İranlı hackerların 2014-2023 yıllarına ait Atom Enerjisi Komisyonu sunucusundan bilgi sızdırdığının daha önce bildirildiğini söyledi.

Zimet, bu sızıntının da daha önceki operasyonla bağlantılı olabileceğini belirtti.

El-Meyadin: Binlerce belge İran’ın elinde

Lübnan merkezli el-Meyadin kanalı, İran güvenlik servislerinin İsrail’e ilişkin çok sayıda stratejik belgeye ulaştığını açıkladı.

Operasyonun uzun süre önce tamamlandığı ancak belgelerin hacmi ve güvenli aktarım gerekliliği nedeniyle gizli tutulduğu belirtildi.

İran istihbaratının tüm belgeleri “güvenli yerlere” ulaştırdığı bildirildi

İsrail medyası endişeli

İsrail medyası, el-Meyadin’in kaynaklarına atfen, İran’ın İsrail projeleri ve nükleer tesislerine ait binlerce belge ele geçirdiğini vurguladı.

Bu gelişme, bölgedeki artan gerilim ortamıyla eşzamanlı olarak yayımlanırken, ABD merkezli Newsweek sitesi de İsrail ile İran arasında doğrudan çatışma riskini artıran beş kritik işareti gündeme taşıdı.

i24 News: Ciddi güvenlik açığı

i24 News, İran istihbaratının stratejik tesislere ait videolar, fotoğraflar ve hassas belgeleri elde ettiğini duyurdu.

İsrail işgal rejimi açısından ciddi bir güvenlik açığına işaret eden medya kuruluşu ise daha fazla detay ve belgelerin yayımlanmasının beklendiğini açıkladı.