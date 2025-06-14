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14 Haz 2025 10:09

İran ve Pakistan dışişleri bakanları İsrial saldırılarını görüştü

İran ve Pakistan dışişleri bakanları İsrial saldırılarını görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ülkesinin halkı ve hükümeti adına İran hükümeti ve halkıyla dayanışma duygularını dile getirerek, Siyonist rejimin saldırılarının tüm bölgenin istikrarı ve güvenliğini tehdit ettiğinden derin endişe duyduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise, Pakistanlı mevkidaşının aramasından ve üst düzey Pakistanlı yetkililerin İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırısını güçlü şekilde kınamasından dolayı teşekkür etti.

Erakçi, bu saldırının İran’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Bakan Erakçi ayrıca, İran Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde bu saldırıya kesin ve kararlı bir yanıt vereceğini belirtti.

Erakçi, çocuk katili Siyonist rejimin saldırı ve suçlarına karşı, bölge ülkeleri ve İslam dünyasının tutarlı ve net bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

News ID 1927743

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