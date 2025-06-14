Erakçi, AB Dış Politika Yetkilisi ile İsrail saldırılarını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Avrupa Birliği Dış Politika Yetkilisi Kaja Kallas arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu görüşmede, Siyonist rejimin İran’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini, nükleer tesislere ve yerleşim alanlarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Bakan Erakçi, Siyonist rejimin bu saldırganlığına karşı dünya çapında güçlü bir tepki ve uluslararası kınama talep etti.

Erakçi, barış ve hukukun üstünlüğünü savunan tüm ülkelerden, bu suç teşkil eden eylemleri kınamalarını ve Siyonist rejime saldırganlığı durdurması için baskı yapmalarını beklediklerini vurguladı.

Erakçi ayrıca, İran’ın barışçıl nükleer programıyla ilgili olarak üç Avrupa ülkesi ve ABD’nin girişimiyle hazırlanan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’nun son kararını eleştirerek, bunun Siyonist rejimin İran’ın nükleer tesislerine yönelik düşmanca eylemlerine zemin hazırlayan bir bahane olduğunu söyledi.

Barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların uluslararası hukuka tamamen aykırı ve yasak olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Erakçi, uluslararası toplumun Siyonist rejimin bu tehlikeli ve emsalsiz hukuk ihlali nedeniyle hesap vermeye zorlaması gerektiğini ifade etti.

Erakçi, Siyonist rejimin istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin yol açtığı tehlikelere dikkat çekmek amacıyla İran’ın yürüttüğü diplomatik girişimlere işaret ederek, Avrupa Birliği’nin ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin bu saldırıları kınaması ve saldırgan rejimin hesap vermesi için sorumlu bir tavır sergilemesini istedi.

Erakçi, ABD Başkanı’nın mesajları ve açıklamalarına atıfta bulunarak, İsrail rejiminin düşmanca hareketlerinin Washington’un doğrudan desteğinin bir sonucu olduğunu söyledi ve Siyonist rejimin vahşeti devam ederken İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin sürdürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, İran’ın ulusal egemenlik, halk ve güvenliğini korumak için Siyonist rejimin saldırılarına kesin bir karşılık verdiğini ve meşru hakları çerçevesinde misilleme yapmaya kararlı olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Dış Politika Yetkilisi, bölgedeki gerilimin tırmanmasından derin üzüntü ve endişe duyduklarını ifade ederek, Avrupa Birliği’nin BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşlarda gerilimi azaltmak ve bölgede barış ile güvenliği yeniden sağlamak için yürütülen diplomatik çabalara destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.