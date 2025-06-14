  1. İran
14 Haz 2025 10:27

İsrail'e ait insansız hava araçları Batı Azerbaycan'da düşürüldü

İsrail'e ait insansız hava araçları Batı Azerbaycan'da düşürüldü

Ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail insansız hava araçları düşürüldü.

Ülkenin hava sahasına giren İsrail insansız hava araçları Batı Azerbaycan'daki Selmas'ta düşürüldü.

İsrail insansız hava araçları, casusluk ve keşif operasyonları yapmak amacıyla ülkenin hava sahasına girmişti ancak İran tarafından imha edildi.

News ID 1927744

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