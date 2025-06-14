İsrail'e ait insansız hava araçları Batı Azerbaycan'da düşürüldü

Ülkenin hava sahasına giren İsrail insansız hava araçları Batı Azerbaycan'daki Selmas'ta düşürüldü.

İsrail insansız hava araçları, casusluk ve keşif operasyonları yapmak amacıyla ülkenin hava sahasına girmişti ancak İran tarafından imha edildi.