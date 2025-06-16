Siyonist ordu yetkilisi, İran'ın füze saldırısında öldü

Ynet News’a göre Ordu Güvenlik Dairesi Başkanı Michael (Miki) Nahum, İran'ın Bat Yam'da füze saldırısında öldü.
İran'ın dün gece düzenlediği 2 ayrı misillemede İsrail'e 80'e yakın balistik füze atıldı.
Siyonist ordusunda görevli Michael (Miki) Nahum, İran'ın Bat Yam'da füze saldırısında öldü.
Ynet News’a göre Ordu Güvenlik Dairesi Başkanı Michael (Miki) Nahum, İran'ın Bat Yam'da füze saldırısında öldü.
İran'ın dün gece düzenlediği 2 ayrı misillemede İsrail'e 80'e yakın balistik füze atıldı.
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