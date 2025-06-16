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16 Haz 2025 16:43

Siyonist ordu yetkilisi, İran'ın füze saldırısında öldü

Siyonist ordu yetkilisi, İran'ın füze saldırısında öldü

Siyonist ordusunda görevli Michael (Miki) Nahum, İran'ın Bat Yam'da füze saldırısında öldü.

Ynet News’a göre Ordu Güvenlik Dairesi Başkanı Michael (Miki) Nahum, İran'ın Bat Yam'da füze saldırısında öldü.

İran'ın dün gece düzenlediği 2 ayrı misillemede İsrail'e 80'e yakın balistik füze atıldı.

News ID 1927854

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