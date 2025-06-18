  1. Dünya
  2. Avrupa
18 Haz 2025 15:34

Rusya'dan ABD'ye uyarı: İran'a askeri müdahalede bulunmayı düşünmeyin

Rusya'dan ABD'ye uyarı: İran'a askeri müdahalede bulunmayı düşünmeyin

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarına ABD’nin herhangi bir askeri müdahalesine karşı uyarıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırganlığı ve bu yasa dışı eyleme Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal ederek Washington'u doğrudan katılmaya zorlamaya çalışması üzerine ABD'nin bu rejime doğrudan askeri yardımda bulunmasına karşı uyarıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye “bunu düşünmemesi gerektiğini” belirterek uyarıda bulundu.

ABD BaşkanınTrump dün, son kışkırtıcı söylemlerinde İran’ın “kayıtsız şartsız teslim olmasını” talep etti ve “ABD’nin sabrının tükenmekte olduğunu” söylemişti.

News ID 1927927

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler