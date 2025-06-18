Rusya'dan ABD'ye uyarı: İran'a askeri müdahalede bulunmayı düşünmeyin

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırganlığı ve bu yasa dışı eyleme Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal ederek Washington'u doğrudan katılmaya zorlamaya çalışması üzerine ABD'nin bu rejime doğrudan askeri yardımda bulunmasına karşı uyarıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye “bunu düşünmemesi gerektiğini” belirterek uyarıda bulundu.

ABD BaşkanınTrump dün, son kışkırtıcı söylemlerinde İran’ın “kayıtsız şartsız teslim olmasını” talep etti ve “ABD’nin sabrının tükenmekte olduğunu” söylemişti.