İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankeri imha edildi

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan açıklamada, dün gece geç saatlerde Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki güvensiz ve tehlike oluşturan rotayı kullanmaya çalışan iki petrol tankerinin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu tankerlerin ABD ordusunun kışkırtması ve zorlamasıyla bu güzergâha girmeye çalıştığı belirtilerek, tankerlerin vurulduğu ve hareket edemez hâle getirildiği ifade edildi.

Devrim Muhafızları açıklamasında, "Burası bizim toprağımızdır. Binlerce kilometre öteden gelen terörist ABD ordusunun müdahalesinin hiçbir hukuki meşruiyeti yoktur ve buna kesinlikle karşılık verilecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD'nin bölgedeki saldırganlığı sürdüğü sürece bu geçit, gübre dâhil hiçbir yükün ve bir damla petrol ile doğal gazın dahi güvenli geçişine izin vermeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda ise ABD ordusuna seslenilerek, "İşgalci ordu, bu yasa dışı ihlalin cezasını göreceği operasyonlara hazırlıklı olsun." denildi.