İranlı eski diplomat uluslararası kuruluşların sessizliğini eleştirdi

İran’ın eski Kuveyt Büyükelçisi Reza Merabiyan, Mehr Haber Ajansı’na verdiği röportajda, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırıları karşısında uluslararası kurumların sessizliğini eleştirdi.

“Uluslararası kurumların yıllardır Filistin halkının haklarını gözetmemesi ve adaletsizlik karşısında sessiz kalması bizim için artık şaşırtıcı değil”diyen Merabiyan, uluslararası kurumların İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına kayıtsız kalmasının, daha önceki sessizlik politikalarının bir devamı olduğunu vurguladı.

Son iki yılda Gazze’ye yönelik saldırıların hiçbir zaman uluslararası kurumlar tarafından açıkça kınanmadığını belirten Merabiyan, “Bizim için asıl önemli olan dünya kamuoyudur. Gazze’deki katliamların ardından, şimdi de İran’a yönelik saldırı ve cinayetlerden sonra, İran’ın bayrağının dünyanın dört bir yanında, hatta ABD ve bazı Arap ülkelerinde dalgalandığını görüyoruz” ifadelerinde bulundu.