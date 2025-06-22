İran ve Kanada dışişleri bakanları arasında önemli görüşme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile görüştü.

Erakçi, Siyonist rejimin İran'a yönelik suç teşkil eden saldırganlığının boyutlarını, kamu altyapısını ve yerleşim alanlarını hedef aldığını ve askeri figürler, bilim insanları üniversite profesörleri, kadınlar ve masum çocuklar dahil olmak üzere İran halkını öldürdüğünü açıklayarak, tüm hükümetlerin ve Güvenlik Konseyi'nin bu saldırganlığı durdurma ve İsrail'i sorumlu tutma ve bu yasa ihlali nedeniyle cezalandırma sorumluluğunu vurguladı.

İranlı bakan, İran'ın barışçıl nükleer tesislerini hedef alan tehlikeli Siyonist eyleme atıfta bulunarak, bu saldırgan eylemin nükleer dosya üzerindeki müzakerelerin ortasında gerçekleştiğini ve tüm uluslararası yasa ve düzenlemeleri ihlal ettiğini vurguladı.

İran'ın bölgedeki ve dünyadaki çeşitli ülkelerle Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırganlığının sonuçları konusunda yaptığı diplomatik istişarelere atıfta bulunan İran Dışişleri Bakanı, Amerika'nın mevcut çatışmadaki suç ortaklığının ülkenin en büyük hatası olduğunu belirtti.

Kanada Dışişleri Bakanı ise bölgedeki güvensizliğin tırmanmasından endişe duyduğunu dile getirirken, bu durumun üstesinden gelmenin tek yolunun diplomatik yol olduğunu düşündüğünü ve bu konuda iş birliğine hazır olduğunu açıkladı.