Tahran’dan ABD’ye net mesaj: Müzakere için saldırılar durdurulmalı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik herhangi bir saldırıyı kesin olarak durdurmadan müzakere masasına dönmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Taht Revançi, Trump yönetiminin bazı arabulucular aracılığıyla İran’a yeniden görüşmelere başlamak istediğini ilettiğini ancak bu süreçte gerçekleştirilen saldırılarla ilgili net bir duruş sergilemediğini vurguladı.

İranlı yetkili, Amerika’nın saldırılarının ülkenin nükleer programına ne kadar zarar verdiğinin hala net olmadığını söylerken, müzakerelerin yeniden başlaması için henüz herhangi bir tarih üzerinde anlaşmaya varılmadığını kaydetti.

Taht Revançi, “Biz savaş istemiyoruz, diyalog ve diplomasi istiyoruz. Ancak yine hazırlıksız yakalanmamak için dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.