Devrim Muhafızları sözcüsünden Siyonist rejim ile Trump'a uyarı

Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, şehit komutanlar ve bilim insanlarının cenaze törenine halkın katılımına işaret ederek, Trump’a gözlerini açması ve boş laflar ile istikrarsız davranışlardan vazgeçmesini tavsiye etti.

12 günlük savaşta alınan ağır yenilginin Trump’ı açıkça şaşkına çevirdiğini ve dengesizleştirdiğini, bu durumun da onun ölçüsüz sözlerine zemin hazırladığını ifade eden Tuğgeneral Naini, Siyonist rejim ve Trump’ın, sadece ilan ettikleri hedeflere ulaşamadıklarını, aynı zamanda İran’ın devam eden füze saldırılarını Siyonist rejimin varlığı için ciddi bir tehdit olarak gördüklerini söyledi.

Sözcü ayrıca, Trump’ın İran milletinin gerçek güç unsurlarını hâlâ tanımadığını belirterek, “Devrim Lideri’nin de dediği gibi, Trump ağzından büyük laflar ediyor. O, boş ve dayanaksız sözleriyle İran milletinin zafer gerçeğini dünya kamuoyunda değiştirebileceğini hayal ediyor, ama gerçek bambaşkadır” dedi.

Tuğgeneral Naini, “Siyonist rejime ve ABD’nin hayalperest başkanına son mesajımızın şudur: İran'ın ulusal çıkarlarına ve varlıklarına bir kez daha saldırılması durumunda, bu seferki yanıtımız farklı, daha ezici ve daha yıkıcı olacak ve bun da rejimin çöküş sürecini hızlandırabilecek” ifadelerinde bulundu.



