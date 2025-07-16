Trump ve Katar Başbakanı, İran ve Gazze gündemiyle bir araya geliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile Gazze’deki ateşkes müzakerelerini ele almak üzere bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

Axios’a göre, Trump ve Al Sani’nin buluşmasında yalnızca Gazze’deki ateşkes süreci değil, aynı zamanda ABD ile İran arasında yeniden başlatılması planlanan nükleer müzakereler de gündemde olacak.

6 Temmuz’dan bu yana Doha’da devam eden ateşkes görüşmelerinde İsrail ve Hamas temsilcileri, 60 günlük bir ateşkes planını masaya yatırıyor. Bu plan, esirlerin aşamalı olarak serbest bırakılmasını, Siyonist askerlerinin Gazze’nin belirli bölgelerinden çekilmesini ve savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesini hedefliyor. Müzakerelere ABD’nin aktif desteğiyle devam ediliyor.

Trump’ın Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Katar’daki görüşmelerde ilerleme sağlanabileceğine dair “umutlu” olduklarını belirtti.

ABD, Katar ve Mısır’dan yetkililer anlaşmaya varmak için yoğun çaba gösterirken; İsrail ile Hamas arasındaki en büyük anlaşmazlık, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesine dair şartlarda odaklanıyor.

Mart ayında çöken son iki aylık ateşkesin ardından, tarafların yeniden masaya oturması kritik bir aşamayı işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere, 18 Mart’taki İsrail saldırılarında 400’den fazla Filistinli şehit düşmüştü ve bu durum, ateşkesi sona erdirmişti.

Kaynak: T24