Ensarullah yetkilisi İran hakkındaki iddiaları yalanladı

Yemen Ensarullah Hareketi'nin İran'daki özel kültür temsilcisi Ahmed el-İmam, bugün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmam, İran'ı ABD-Siyonist İsrail'le savaşta elde ettiği büyük zaferden dolayı tebrik ederek, ''İran'ın zaferinden bahsetmek bizim için büyük bir onurdur. Medya, düşmanın iddialarını etkisiz hale getirmek için en önemli silahlarından biridir. Bu savaşta, direniş medyasının ne yaptığı kanıtlandı ve düşmanın İran Devlet Televizyonu binasını hedef almasının nedeni de buydu'' dedi.

Ensarullah yetkilisi sözlerine şöyle devam etti:

''Bu büyük zaferden konuşurken, sebeplerinden de bahsetmeliyiz. Bunlardan ilki Yüce Allah'a güvenmektir. İkincisi, Ayetullah Hamanei'nin etkin liderliğiydi. Üçüncüsü, savaş sırasındaki halk dayanışmasıydı. Dördüncü sebep ise, İran'ın zaferine yol açan yerli silahlardı. Bunlar İran kamuoyuna açıklanmalıdır.''

Yemen'e İran yapımı silah gönderdiği iddialarını yalanlayan Ahmed el-İmam, ''Ensarullah, Sana'ya girmeden ve Suudi Arabistan'ın Yemen işgalinden önce silah üretmeye başladı. Yemen'e İran silahları gönderildiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Yemen'de silah üretimde kendi kendine yeterlilik sağlandı ve yaptırımların Yemen halkı üzerinde hiçbir etkisi yok.''