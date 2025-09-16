ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) İran’a yönelik yeni yaptırımları açıkladı.
4 İran vatandaşı ve 10 şirketin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.
Söz konusu şirketler BAE, Çin ve Hong Kong'da bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta ‘İran’a maksimum baskı’ politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "maksimum baskı" politikasına başvurmuştu.
Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.
yorumunuz