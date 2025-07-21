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21 Tem 2025 16:32

Türkiye EuroFighter jeti almaya hazırlanıyor

Türkiye EuroFighter jeti almaya hazırlanıyor

Amerikan basınında yer alan habere göre Türkiye, 40 adet EuroFighter Typhoon savaş uçağı almaya hazırlanıyor.

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Türkiye'nin EuroFighter Typhoon savaş uçaklarını envantere ekleme planıyla ilgili önemli bir gelişme olduğunu yazdı.

Analistlerin 5.6 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ettiği anlaşmanın en fazla 40 adet uçak için geçerli olabileceği düşünülüyor. Ancak WSJ'ye göre satılacak uçak sayısı ve teknik yapılandırma hâlâ görüşülüyor.

EuroFighter savaş uçakları Avrupa'nın önde gelen savunma şirketi BAE Systems (İngiltere), Airbus (Almanya-Fransa-İspanya) ve Leonardo (İtalya) tarafından ortak üretiliyor.

News ID 1928849

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