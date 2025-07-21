İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu heyetinden Irak'a önemli ziyaret

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bugün İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Mahmud Nebeviyan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair açıklamada bulunan İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, Irak Başbakanı'nın Siyonist rejimin, suçlu bir düşman olarak tüm yasaları ihlal ettiğini söylediğini anlattı.

Rezai'nin açıklamasına göre Sudani, ''İran'ın yanındayız. Irak, İran ile aynı siperde yer alıyor. Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarını kesin bir dille kınayarak duruşumuzu gösterdik'' dedi.

Irak Haber Ajansı ise Sudani-İran heyeti görüşmesinde bölgedeki güvenlik ve siyasi durum ile son gelişmelerin ele alındığını duyurdu.

Başbakan Sudani "Irak’ın İran'a saldırıyı reddetme konusundaki tutumunun kararlı ve ilkesel olduğunu yineleyerek, İsrail'in Irak hava sahasını ihlal etme konusunda Birleşmiş Milletler’e resmi bir şikayet sunduğunu" belirtti. Başbakan ayrıca, "Bağdat hükümetinin, bölgesel istikrarı pekiştirmek ve bölgedeki çatışmanın yayılmasını engellemek amacıyla dünya liderleri, uluslararası güçler ve dünya toplumu ile iletişimde olduğunu" vurguladı.

Mahmud Nebeviyan da "İran Cumhurbaşkanı ve Şura Meclisi Başkanı'nın Başbakan'a selamlarını ileterek, Irak’ın saldırıya karşı aldığı tutumu takdir ettiklerini" belirtti.

Irak’ın saldırıyı reddetme ve kınama noktasında üstlendiği rolü takdir eden Nebeviyan, ''bölgeyi istikrara kavuşturmak için ortak hareket etmeye ve Arap ve İslam dünyasının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ortak bir çaba göstermeye devam edeceklerini" söyledi.