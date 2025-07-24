Siyonist Kfar Yona kasabasında direniş eylemi: Çok sayıda yaralı var

Bu sabah erken saatlerde, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Kfar Yona beldesi yakınındaki “Haşaron” kavşağında gerçekleşen araçlı direniş eyleminde 9 işgalci yaralandı. İsrail medyası, yaralıların tamamının asker olduğunu ve bazılarının durumunun kritik olduğunu bildirdi.

İşgal rejiminin Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından siyonist rejim polisi geniş çaplı bir operasyon başlattı ve Kfar Yona ile çevresinde alarm durumu ilan edildi.