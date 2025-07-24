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24 Tem 2025 13:52

Siyonist Kfar Yona kasabasında direniş eylemi: Çok sayıda yaralı var

Siyonist Kfar Yona kasabasında direniş eylemi: Çok sayıda yaralı var

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kfar Yona yakınlarında gerçekleşen araçlı direniş eyleminde, tamamı işgal güçlerine mensup 9 işgalci yaralandı.

Bu sabah erken saatlerde, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Kfar Yona beldesi yakınındaki “Haşaron” kavşağında gerçekleşen araçlı direniş eyleminde 9 işgalci yaralandı. İsrail medyası, yaralıların tamamının asker olduğunu ve bazılarının durumunun kritik olduğunu bildirdi.

İşgal rejiminin Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından siyonist rejim polisi geniş çaplı bir operasyon başlattı ve Kfar Yona ile çevresinde alarm durumu ilan edildi.

News ID 1928899

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