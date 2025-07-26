Endonezya, Fransa'nın Filistin kararını olumlu karşıladı

Endonezya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, diğer ülkelere de aynı adımı atma çağrısında bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının resmi X hesabından, Fransa'nın Filistin'i tanıma adımına ilişkin açıklama yapıldı.

Fransa'nın bu kararının memnuniyetle karşılandığına işaret edilen açıklamada, bu kararın Filistin'in refahı ve bağımsızlığı için önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Endonezya henüz Filistin'i tanımayan diğer ülkeleri de Fransa'nın yolundan gitmeye davet ediyor." çağrısı yer aldı.

Macron'un Filistin kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararını ve bu konuda Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti. X hesabından yaptığı paylaşımda Macron, bu kararın "Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak" alındığını ifade etti.