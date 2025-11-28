  1. Spor
28 Kas 2025 13:35

İran, 2026 Dünya Kupası kura çekim törenine katılacak mı?

İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Alevi, ABD’nin başkenti Washington’da yapılacak 2026 Dünya Kupası kura çekim törenine dair açıklamada bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipleri Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra finallere katılmaya hak kazanan 39 ülke ile play-off turunda mücadele edecek ülkelerin yer alacağı kura çekimi, 5 Aralık 2025 Cuma günü Washington DC'deki F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Alevi, ABD vizesi verilmediği için İran heyetinin kura çekimine katılmayacağını duyurdu.

Bu durumun Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) bildirildiğini kaydeden Alevi, “FIFA, konuyu ciddiyetle takip edeceğini duyurdu” dedi.


 

