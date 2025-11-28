  1. İran
İran ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi arasında mutabakat zaptı imzalandı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Genel Müdürü arasında yapılan görüşmede, ortak faaliyetlerin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Genel Müdürü Pierre Krahenbühl, Cenevre’de, uluslararası insan hakları, insani politikalar, sağlık diplomasisi, barış ve güvenlik gibi ortak ilgi alanlarında işbirliği ve diyalogları güçlendirme amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladılar.

Bu işbirliğinin ana hedefi, uluslararası insan hakları ilkelerine daha fazla saygı gösterilmesini sağlamak ve her iki taraf arasında daha geniş bir uzmanlık ve operasyonel etkileşim alanı yaratmaktır.

