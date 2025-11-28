Maduro, Türkiye'den sığınma talep edebilir

Habere göre Maduro ile Türkiye arasındaki diplomatik ve ekonomik bağlar uzun süredir devam ediyor. Bu yakın ilişki, Venezuela liderinin Türkiye’yi potansiyel bir “güvenli liman” olarak görmesine neden oluyor. Türkiye’nin Maduro’ya sığınma veya siyasi iltica imkânı sağlaması halinde, ABD’nin iade taleplerine karşı daha sağlam garanti talepleri olabileceği öne sürülüyor.

Washington’un Venezuela üzerindeki baskısı artıyor; Maduro ve çevresi, uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk ve narkoterör suçlamalarıyla uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya. Bu baskılar, Maduro’nun iktidarda kalma ihtimalini belirsiz hale getiriyor. Bazı diplomat ve uzmanlar, böyle bir durumda Türkiye’nin onun için “uygun ve kabul edilebilir” bir sığınma yeri olabileceğini belirtiyor.

Maduro’nun Türkiye’ye iltica etmeyi planladığına dair resmi herhangi bir açıklama yok. Ancak Washington çevrelerinden sızan bilgilere göre, bu senaryo masada. Beyaz Saray ya da Türkiye'den resmi yorum gelmedi.

Bazı analistler, alternatif iltica noktası olarak Rusya, İran ya da Küba gibi ülkeleri öne sürüyor. Ancak bu ülkelerin garantilerinin zayıf olduğu, siyasi maliyetinin yüksek olabileceği vurgulanıyor habere göre bu da Türkiye’yi öne çıkarıyor.

Haber Global