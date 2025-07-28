Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'de düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ın açılışında konuştu.

Bugün "gözlerinin tamamen açık bir şekilde" önlerindeki zorlukların farkında olduklarını dile getiren Guterres, İsrail-Filistin meselesinin "umutları, diplomasiyi, sayısız kararı ve uluslararası hukuku boşa çıkararak" nesiller boyunca sürdüğünü anımsattı.

Guterres, ihtilafın hala can almaya, gelecekleri yok etmeye ve hem bölgeyi hem de dünyayı istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini dile getirdi.

Diğer taraftan bu ihtilafın sürmek zorunda olmadığına işaret eden BM Genel Sekreteri Guterres, "Çözüm mümkün. Bunun için siyasi irade ve cesur bir liderlik gerekiyor. Aynı zamanda bunun için gerçeğin farkında olmak gerekiyor. Gerçek şu ki bir dönüm noktasındayız. İki devletli çözüm her zamankinden daha uzak." ifadelerini kullandı.

Guterres, "Gazze halkının dünyanın gözü önünde yok edilişi ve açlığa mahkum edilmesi hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz." dedi.

Gazze'de on binlerce sivilin öldürüldüğünü, işgal altındaki Filistin topraklarının parçalandığını söyleyen Guterres, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sahadaki demografik yapının değiştirilmesi, herhangi bir inandırıcı siyasi ufkun bulunmaması ve geçen hafta Knesset'te oylanan bir bildirgede ifade edilen, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik destek. Açık olalım, işgal altındaki Batı Şeria'nın adım adım ilhak edilmesi yasa dışıdır. Buna son verilmelidir. Gazze'nin topyekun yıkımı kabul edilemez. Buna son verilmelidir. İki devletli çözümü sonsuza dek baltalayacak tek taraflı eylemler kabul edilemez. Buna da son verilmelidir. Bunlar münferit olaylar değildir. Ortadoğu'da barışın yapı taşlarını söken sistematik bir gerçeğin parçasıdır. Ancak tam da bu karanlık tablo nedeniyle iki devletli çözümü hayata geçirmek için daha fazlasını yapmalıyız."

Guterres, bugünkü konferansın "nadir ve vazgeçilmez" bir fırsat teşkil ettiğini ve "iyi niyetli bir retorik alıştırmasına" dönüşmemesi gerektiğinin altını çizdi.