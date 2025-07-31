Hangi ülkeler Eylül ayında Filistin’i tanımaya hazırlanıyor?

Rusya el-Youm’un haberine göre, aralarında bazı Avrupa ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülke, Fransa ve Suudi Arabistan’ın başkanlığında New York’ta düzenlenen Filistin konulu bir konferansın sonunda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun gelecek eylül ayında yapılacak oturumunda Filistin Devleti’ni resmen tanımaya hazır olduklarını açıkladı.

Bu ülkelerin dışişleri bakanlarının ortak bildirisinde, Filistin Devleti’nin tanınmasının “iki devletli çözüm” yolunda önemli bir adım olduğu belirtilerek, hâlen Filistin’i tanımamış diğer dünya ülkelerine de bu sürece katılma çağrısı yapıldı.

Bu ülkeler arasında Avustralya, Kanada, Finlandiya, Yeni Zelanda, Portekiz, Andorra, Malta, San Marino ve Lüksemburg ilk kez Filistin Devleti’ni tanıma niyetlerini açıkladılar. Daha önce Filistin’i tanıyan İzlanda, İrlanda ve İspanya gibi ülkeler ise bu yolda ilerlemeye devam edeceklerini vurguladılar.

Malta Başbakanı Robert Abela sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda ülkesinin eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurdu.

Abela ayrıca, Malta’nın Filistin-İsrail anlaşmazlığına kapsayıcı siyasi bir çözümü destekleme taahhüdünü yineledi.

Daha önce Fransa ve İngiltere de Filistin Devleti’ni tanıma eğiliminde olduklarını açıklamışlardı.