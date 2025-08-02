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2 Ağu 2025 17:36

ABD ve Ermenistan'dan ortak tatbikat

ABD ve Ermenistan'dan ortak tatbikat

ABD ve Ermenistan, 12-20 Ağustos tarihlerinde ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

ABD ve Ermenistan'ın, 12-20 Ağustos tarihlerinde ortak askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası barışı koruma misyonlarına katılıma hazırlanmak için, ABD ve Ermenistan 12-20 Ağustos'ta Ermenistan'da 'Eagle Partner 2025' isimli ortak tatbikat düzenleyecek" ifadesi kullanıldı.

Tatbikatta, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin barışı koruma kuvveti, Avrupa ve Afrika'daki ABD askerleri ile Kansas Ulusal Muhafızlarının yer alacağı kaydedilen açıklamada, özellikle barışı koruma misyonlarında tıbbi tahliyelere ağırlık verileceği belirtildi.

News ID 1929140

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