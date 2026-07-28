İranlı komutan: Füze gücümüz İran milletinin haykırışıdır

Son günlerde Karaj kentindeki bir grup çocuk, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi’ye mektuplar ve resimler göndererek; ülkenin güvenliğini savunan askerlere teşekkürlerini sundu.

Tuğgeneral Musevi, bugün İranlı çocuklara hitaben yayımladığı mesajda, füze kuvvetlerini harekete geçiren asıl gücün, Velayet-i Fakih’e bağlı olan İran halkının yüksek sesi ve desteği olduğunu vurguladı.

Tuğgeneral Musevi, İran İslam Cumhuriyeti’nin füze gücünün, Şehit Liderler başta olmak üzere Hasan Tahrani Mukaddem, Emir Ali Hacizade, Mahmud Bakıri ve Hava Uzay Kuvvetleri şehitlerinin bir mirası olduğunu belirtti.

İranlı komutan, bu gücü besleyen ruhun, halkın sarsılmaz bağlılığı sayesinde asla sönmeyeceğini de sözlerine ekledi.