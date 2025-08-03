İranlı ve Gürcü meddahtan ‘Erbain’ konulu ortak çalışma(+video)

İranlı ve Gürcü bir meddahın birlikte seslendirdiği Muharrem ve Erbain temalı “Şah-ı Garip” adlı video klip yayınlandı.

Bu eser, Ehl-i Beyt (a.s) kültürünü tanıtmak ve bölgedeki Müslümanlar arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla üretildi.

Bu eserde meddahlığı Hadi Kazımi ile Fuad İsayev üstlenirken, eserin sözleri Rıza Velayi’ye ait. Eserin düzenlemesi Fariborz Hatemi tarafından yapılmıştır.

Görüntü yönetmenliğini Elnur Hüseynov, havadan çekimlerini ise Ilkin Hüseynov gerçekleştirdi. Klip çalışmasının yönetmenliği ve kurgusu Hadi Şokrevi tarafından yapılırken, yapımcılığı Dr. Aref Abdullahi üstlendi.

Proje danışmanlığını Muhammed Fesihi Ramendi, uygulayıcı yapımcılığını ise Moj Tasvir Şirketi üstlendi.