Yeni büyükelçiler İran Dışişleri Bakanı ile görüştü (+video)

Etiyopya, Estonya, Cibuti, Laos, Kamboçya, Burundi, Letonya, Myanmar ve Nepal'in yeni Tahran büyükelçileri bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile görüştü.
Görüşmede büyükelçiler Erakçi'ye güven mektubu kopyasını sundu.
Etiyopya, Estonya, Cibuti, Laos, Kamboçya, Burundi, Letonya, Myanmar ve Nepal'in yeni Tahran büyükelçileri İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile görüştü.
Etiyopya, Estonya, Cibuti, Laos, Kamboçya, Burundi, Letonya, Myanmar ve Nepal'in yeni Tahran büyükelçileri bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile görüştü.
Görüşmede büyükelçiler Erakçi'ye güven mektubu kopyasını sundu.
yorumunuz