9 Ağu 2025 21:04

Yeni büyükelçiler İran Dışişleri Bakanı ile görüştü (+video)

Etiyopya, Estonya, Cibuti, Laos, Kamboçya, Burundi, Letonya, Myanmar ve Nepal'in yeni Tahran büyükelçileri İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile görüştü.

Görüşmede büyükelçiler Erakçi'ye güven mektubu kopyasını sundu.

