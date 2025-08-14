Irak: Erbain törenlerine 4 milyondan fazla yabancı uyruklu ziyaretçi katıldı

Irak medyasına göre; İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas el-Bahadli, "Irak, Erbain törenlerine katılan 4,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı." dedi.

Bahadli, bu ziyaretçilerin 140 farklı ülkeden olduğunu söyledi.

Kerbela valisi Nesayif Al Hattabi ise dün yaptığı açıklamada, ''Erbain için Kerbela’ya gelen ziyaretçi sayısı geçen yıla göre arttı’’ demişti.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü ise Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Milyonlarca insanı içeren tören dünyanın en büyük kutsal törenlerinden biridir.