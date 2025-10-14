Azerbaycan, İran ve Rusya Heyetleri Astaraçay Köprüsü’nü İnceledi

APA'ya göre, Azerbaycan, İran ve Rusya heyetleri, Astaraçay Köprüsü’nü birlikte inceledi.

Heyetlere Azerbaycan’dan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Rusya’dan Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ve İran’dan Yollar ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık başkanlık ediyor.

Ziyaret sırasında, Astara’nın modern sınır terminali, Astara transit otoyolu, tren istasyonu, terminal barı ve Astara Özel Ekonomik Bölgesi gibi önemli noktalar da gözden geçirilecek.

Bu ziyaretin ana odak noktalarından biri, uluslararası bir kuzey-güney koridoru olan Astara-Risht yolunun son durumunun değerlendirilmesidir. Proje yetkililerine göre, Astara-Risht demiryolu güzergahının yüzde 50’sinden fazlası son altı ayda boşaltıldı ve güzergahın 160 km’lik kısmının bu yıl sonuna kadar hazırlanması planlanıyor.