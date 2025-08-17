Irak’taki Erbain etkinliklerine 3,6 milyon İran vatandaşı katıldı

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini'den Erbain'e dair yapılan yazılı açıklamada, ''Bu sene Irak’taki Erbain etkinliklerine 3 milyon 600 bin İran vatandaşı katıldı’’ denildi.

Irak hükümeti ve halkının Erbain ziyaretçilerini iyi şekilde ağırladığını kaydeden Mümini, Erbain töreni organizatörlerine ve büyük katılım sağlayan İran halkına teşekkür etti.

Öte yandan Mukaddes Hz. Abbas (a.s) Türbesi’nin açıklamasına göre bu yıl Irak ve farklı ülkelerden 21 milyon 103 bin 524 ziyaretçi Erbain merasimine katıldı.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü ise Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Bu, milyonlarca insanı içeren tören Dünya'nın en büyük kutsal törenlerindendir.