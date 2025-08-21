İngiltere'den İran'a yeni yaptırım kararı

Londra yönetimi, "Tahran'ın sınır ötesi faaliyetlerini kolaylaştırma" iddiasıyla İranlı bir kişi ve dört kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurdu.

Yaptırım listesine eklenen kişinin eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Eski Genel Sekreteri Ali Şemhani’nin oğlu Muhammed Hüseyin Şemhani olduğu açıklandı.

Şemhani ile birlikte deniz taşımacılığı, petrokimya ve finansal sektörlerinde faaliyet gösteren dört firma da kısıtlamalara tabi tutuldu.

ABD Hazine Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) de Hüseyin Şemhani'yi yaptırım listesine dahil etmişti.

Trump hükümeti, Şemhani ailesini küresel petrol taşımacılığı üzerinden gelir sağlamakla suçluyor.