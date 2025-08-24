Bugün hicri kameri takvimle 30 Safer 1447, Ehl-i beytin 8'inci imamı, Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümüdür.

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle ülke genelinde matem töreni yapılıyor.

Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi doldu taştı

Hz. İmam Rıza (a.s) şehit edilişinin yıldönümü dolayısıyla bugün Meşhed kentindeki Hz. İmam Rıza Türbesi doldu taştı.

İmam Rıza'nın şehadet yıldönümü eşiğinde İran’ın çeşitli bölgelerinden ve diğer ülkelerden 4 milyondan fazla ziyaretçi kutsal Meşhed kentine gitti.

Hazreti İmam Rıza (a.s) Türbesi Meşhed kentinde yer alan ve bünyesinde bulundurduğu İmam Rıza kabri, kütüphanesi ve çeşitli yapılarıyla muazzam bir İslami eserdir.

İran’da inanç turizmi açısından en önemli merkezlerin başında gelen Meşhed şehri her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.