https://tr.mehrnews.com/news/1929949/ 2 Eyl 2025 08:05 News ID 1929949 Ekonomi Ekonomi 2 Eyl 2025 08:05 İran'da dolar güne nasıl başladı? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran'da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 106 bin 950 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 104 bin 830 tümen seviyesinden işlem gördü.
