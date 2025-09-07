  1. Ekonomi
İran'da dolar güne nasıl başladı?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 102 bin 980 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 101 bin 440 tümen seviyesinden işlem gördü.

