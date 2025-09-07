https://tr.mehrnews.com/news/1930088/ 7 Eyl 2025 09:03 News ID 1930088 Ekonomi Ekonomi 7 Eyl 2025 09:03 İran'da dolar güne nasıl başladı? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 102 bin 980 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 101 bin 440 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1930088 کپی شد İlgili haberler İran'da doların bugünkü fiyatı İran'da dolar fiyatında son durum ne? İran'da dolar fiyatında son durum ne? İran'da dolar güne nasıl başladı? Ekler dolar dolar fiyatı İran
