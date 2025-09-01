https://tr.mehrnews.com/news/1929925/ 1 Eyl 2025 11:02 News ID 1929925 Ekonomi Ekonomi 1 Eyl 2025 11:02 İran'da dolar fiyatında artış İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 104 bin 830 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 102 bin 620 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929925 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar fiyatı yüksek seviyelerde İran'da dolar fiyatı hangi seviyede? İran'da dolar fiyatında son durum ne? İran'da dolar fiyatında artış Ekler Ekonomi İran dolar dolar fiyatı dolar kuru
