  1. Ekonomi
1 Eyl 2025 11:02

İran'da dolar fiyatında artış

İran'da dolar fiyatında artış

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 104 bin 830 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 102 bin 620 tümen seviyesinden işlem gördü.

News ID 1929925

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler