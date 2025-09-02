  1. Ekonomi
İran'da TL'nin bugünkü fiyatı

İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 630 tümen üzerinden işlem görüyor.

Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 560 tümen seviyesinde kaydedilmişti.

