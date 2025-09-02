https://tr.mehrnews.com/news/1929950/ 2 Eyl 2025 09:41 News ID 1929950 Ekonomi Ekonomi 2 Eyl 2025 09:41 İran'da TL'nin bugünkü fiyatı İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 630 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 560 tümen seviyesinde kaydedilmişti. News ID 1929950 کپی شد İlgili haberler İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL fiyatının son durumu İran'da TL kaç tümen? Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'ndan manevi tazminat kazandı Ekler Türk Lirası İran Türkiye Ekonomi
yorumunuz