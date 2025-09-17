Tahran’dan ABD’nin İran’a yönelik müdahaleci politikalarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 2022 Eylül olaylarının yıl dönümü bahanesiyle yayımladığı ikiyüzlülük ve küstahlıkla dolu açıklamasını İran’ın içişlerine yönelik saldırgan ve suç teşkil eden bir müdahale örneği olarak nitelendirerek bunu kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hiçbir aklıselim ve vatansever İranlı, İran’ın işlerine uzun yıllardır müdahalelerde bulunmuş ve İran halkına türlü cinayetler işlemiş bir rejimin dostluk ve samimiyet iddiasına inanmaz. Bunların arasında 19 Ağustos 1953’teki utanç verici darbe, 1980–1988 arasında Saddam’la işbirliği yaparak İran’a karşı dayatılan savaşta kimyasal silahların kullanılması, 1988’de İran yolcu uçağının düşürülmesi, zalim yaptırımların uygulanması, Siyonist rejimle işbirliği içinde nükleer tesislere saldırılar düzenlenmesi ve geçtiğimiz Haziran’daki saldırıda İranlı bilim insanları, askerler, kadınlar ve çocukların katledilmesi yer almaktadır” denildi.

Bakanlık açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“İşgalci ve soykırımcı Siyonist rejimin en büyük destekçisi olan ABD, yalnızca son iki yılda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 65 binden fazla masum insanı katletmiş ve ırkçılık ile ayrımcılığı kendi yönetim ve siyasi kültürünün bir parçası haline getirmiştir. Bu nedenle, ABD’nin insan hakları gibi kavramlar hakkında söz söyleme yetkisi kesinlikle yoktur.”

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, “Bilinçli ve basiretli İran halkı, Amerikalı siyasetçilerin insan hakları iddialarını onların ikiyüzlü ve suç dolu icraatlarının ışığında, özellikle Batı Asya bölgesindeki eylemlerine bakarak değerlendirir ve ABD yönetiminin ülkemize karşı işlediği vahşi cinayetleri, yasadışı ve sürekli müdahaleleri asla unutmaz ve affetmez” vurgusunda bulundu.