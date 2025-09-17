Çin'den İsrail'e Gazze tepkisi: Saldırıları durdurun

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, olağan basın toplantısında bir gazetecinin, Tel Aviv'e ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İsrail'in Hamas'ı yok etmesini desteklediklerini ifade ettiğini, 16 Eylül'de İsrail ordusunun Gazze kentine kara harekatı başlattığını ve Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım yaptığını savunduğunu hatırlatarak Çin’in bunu nasıl yorumladığı yönündeki sorusunu yanıtladı.

Sözcü Lin, İsrail'in askeri operasyonlarını artırmasına kesinlikle karşı çıktıklarını, sivillere zarar veren ve uluslararası hukuku ihlal eden her türlü eylemi kınadıklarını vurguladı. Lin, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasından derin endişe duyduklarını ve ilgili tarafların "yangına körükle gitmesine" karşı olduklarını belirtti.

Lin, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin bir an önce sağlanması ve daha büyük bir insani krizin önlenmesi için İsrail'i uluslararası toplumun güçlü çağrılarına kulak vererek derhal Gazze kentindeki askeri operasyonlarını durdurmaya çağırdı.

Sözcü, "İlgili tarafların bölgesel barış ve istikrara öncelik vererek, tarafsız ve sorumlu bir tutum sergilemesini, gerilimi düşürmek için somut adımlarla yapıcı bir rol oynamasını temenni ediyoruz," ifadelerini kullandı.