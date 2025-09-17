  1. Siyaset
Muhacirani: ABD ile dolaylı mesaj alışverişi devam ediyor

İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani, diplomatik temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ile dolaylı mesaj alışverişinin geçmişten bu yana sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın Doha ziyaretine dair de bilgi veren Muhacirani, İslam ülkeleri zirvesi ve ikili görüşmelerin gerçekleştiğini ifade etti. Sözcü, zirvede İslam dünyasının siyonist rejime karşı ortak tavır almasının önemine vurgu yapıldığını söyledi.

Muhacirani, “Siyonist rejim hiçbir zaman taleplerinde sınır tanımıyor. İran’a yönelik 12 günlük saldırıların ardından bu kez Katar hedef alındı. Bu durum, İslam dünyası için temel konularını yeniden gözden geçirmek adına bir fırsattır” dedi.

