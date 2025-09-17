  1. Türkiye
17 Eyl 2025 12:06

Yasaklara rağmen Türkiye'nin işgal altındaki topraklara ihracatı sürüyor

Türkiye’nin Siyonist rejim ile deniz ticaretini tamamen durdurduğunu açıklamasına rağmen, yeni rota üzerinden sevkiyatlar devam ediyor.

Türkiye’nin Siyonist rejim ile deniz ticaretini tamamen durdurduğunu açıklamasına rağmen, bu ülkenin mallarının yeni bir güzergâh üzerinden işgal altındaki topraklara giriş yaptığı ortaya çıktı.

Söz konusu raporda, işgalci rejimin istatistik ofisinin yayımladığı verilere göre, Ocak–Temmuz 2025 döneminde Türkiye’den işgal altındaki topraklara yapılan ithalatın toplam değerinin 1 milyar 900 milyon şekel olduğu belirtildi.

Örnek olarak, Türkiye’den ithal edilen mermer miktarının aylık 50 milyon dolar seviyesinde olduğu ve her ay yaklaşık 1.500 mermer sevkiyatının yapıldığı ifade edildi.

Türkiye’den gelen ithalat yüklerinin önce Yunanistan’a taşındığı ve ticari belgelerin burada düzenlendiği belirtildi; sanki siparişler Yunanistan üzerinden verilmiş gibi kayda geçiriliyor.

Yapı sektöründe faaliyet gösteren Group şirketlerinden Tal Bar, Türkiye’nin işgal altındaki topraklara en büyük hammadde tedarikçilerinden biri olduğunu açıkladı.

Türkiye Mayıs 2024’te Siyonist rejim ile tüm ihracat ve ithalat işlemlerini tamamen durdurduğunu açıklamıştı.

