  1. Dünya
  2. Ortadoğu
29 Eyl 2025 11:04

Siyonist askerlerin eşlerinin yüzde 34'ü boşanmayı düşünüyor

Siyonist askerlerin eşlerinin yüzde 34'ü boşanmayı düşünüyor

İbranice yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesi, Gazze savaşı nedeniyle İsrailliler arasında aile içi sorunların arttığını ve yedek askerlerin eşlerinin yüzde 34’ünün boşanmayı düşündüğünü bildirdi.

İbranice yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail yedek askerlerinin yaklaşık yarısının uzun süreli Gazze savaşı görevleri nedeniyle eşleriyle ilişkilerinin zarar gördüğünü belirttiğini aktardı.

Yedioth Ahronoth, Siyonist rejimin Merkez İstatistik Kurumuna dayanarak, yaptığı açıklamada, yedek asker eşlerinin yaklaşık üçte birinin (yüzde v34) bu durum nedeniyle boşanmayı düşündüklerini ifade ettiğini belirtti.

Siyonist rejimin Merkez İstatistik Kurumu, “Yedek askerlerin görev gün sayısı arttıkça, evlilik ilişkilerinde zarar gördüğünü bildirenlerin oranı da artmaktadır” ifadelerini kullandı.

Siyonist rejim ordusu, Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana on binlerce yedek askeri çağırarak, onları Gazze halkına yönelik soykırım savaşına katılmaları için ekonomik ve sosyal teşviklerle desteklemiştir.

News ID 1930822

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler