İbranice yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail yedek askerlerinin yaklaşık yarısının uzun süreli Gazze savaşı görevleri nedeniyle eşleriyle ilişkilerinin zarar gördüğünü belirttiğini aktardı.

Yedioth Ahronoth, Siyonist rejimin Merkez İstatistik Kurumuna dayanarak, yaptığı açıklamada, yedek asker eşlerinin yaklaşık üçte birinin (yüzde v34) bu durum nedeniyle boşanmayı düşündüklerini ifade ettiğini belirtti.

Siyonist rejimin Merkez İstatistik Kurumu, “Yedek askerlerin görev gün sayısı arttıkça, evlilik ilişkilerinde zarar gördüğünü bildirenlerin oranı da artmaktadır” ifadelerini kullandı.

Siyonist rejim ordusu, Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana on binlerce yedek askeri çağırarak, onları Gazze halkına yönelik soykırım savaşına katılmaları için ekonomik ve sosyal teşviklerle desteklemiştir.