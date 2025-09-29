Türkiye F-16'ları Selçuk Bayraktar yüzünden mi alamıyor?

Türk medyasına göre; Bakan Fidan Fidan, KAAN savaş uçaklarında kullanılacak motorlara ilişkin lisansların durdurulduğunu ve üretime devam edilmesi için ABD Kongresi'nden onay beklenildiğini kaydederek, "Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN'ın motorları var. ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin. Bizim ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek" dedi.

Bakan Fidan'ın sözleri siyasette tartışma yaratırken CHP İstanbul Milletvekili ve Gölge Dışişleri Bakanı Namık Tan'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Bakan Fidan'ın “ABD ile CAATSA sorunu kalkmalı. F-35 için de KAAN’ın motorları için de adım atmaları gerek. KAAN’ın motorunun lisansı durmuş durumda. ABD ile sınırlama olunca bu bizi uluslararası sistemde başka arayışlara itecek” sözlerini hatırlatan CHP'li Tan şunları kaydetti:

"Oysa, benim edindiğim bilgilere göre; F-16’lar konusunda Türkiye bugüne kadar 1.5 milyar dolar ödediği halde Selçuk Bayraktar’ın bu alımı desteklemediği kaydediliyor. Buna göre Bayraktar, KAAN uçağının yapımına ve geliştirilmesinine öncelik verilmesi düşüncesindeymiş. Bu çerçevede de, F-16 alımı yerine savunma sanayiindeki işbirliğinin kapsamlı bir şekilde derinleştirilmesinin yanısıra, KAAN için Türkiye’ye motor verilmesini istiyormuşAncak, ABD’de hem Trump hem Kongre, önemli bir gelir kaynağı olması nedeniyle Türkiye’ye F-16 satışı yapılmasında ısrar ediyormuş. Dolayısıyla, Bayraktar’ın F-16 tedarikini istememesinin ABD tarafından memnuniyetsizlikle karşılandığı rivayet olunuyor.

Halbuki, bizlere söylenen; KAAN’ın tamamen yerli ve milli olduğu idi. Meğer öyle değilmiş. Motorunu dışarıdan alacakmışız. Bizim yapmadığımız hiçbir uçağın ABD’den alınmış herhangi bir uçaktan farkı olmayacaktır. Öte yandan, F-16’ları almayacak isek, hava savunmamızda gerekli olduğu söylenen acil modernizasyonu nasıl sağlayacağız?"