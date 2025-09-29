İngiltere İran'a yaptırımı yoğunlaştırdı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 71 kişi ve kuruluş ülkenin yaptırım listesine eklendi. Açıklamada, söz konusu kişi ve kuruluşların varlıklarının dondurulacağı ve mali kısıtlamalara maruz kalacağı, İngiliz vatandaşlarının ve şirketlerinin bu kişilerle ticaret yapmasının veya onlara finansal kaynak sağlamasının yasak olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyan kararının ardından Avrupa Birliği (AB) de İran yaptırımlarını yeniden uygulamaya soktu.

Almanya, İngiltere ve Fransa'nın başvurusu üzerine İran'a yönelik BM yaptırımları yaklaşık 10 yıl sonra yeniden yürürlüğe girdi. Tahran yönetimi yaptırımlara "güçlü ve uygun" bir yanıt vereceklerini açıkladı.